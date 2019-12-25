В Кургане увольняется главврач больницы, где лечат чиновников

Сергей Мысливцев (слева) возглавляет Курганскую областную больницу с 2005 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Курганской областной больницы, где обслуживаются сотрудники правительства, может уволиться главврач Сергей Мысливцев. Сразу несколько источников из медицинского окружения сообщили эту информацию «URA.RU».

«Мы переживаем по поводу его ухода. Сергей Владимирович грамотный руководитель, жаль, что уходит», — рассказала одна из сотрудниц медучреждения.

По данным инсайдеров, увольнение главврача может быть связано с проверками. «В декабре 2018 года была установлена якобы неэффективность расходов. Были претензии по ремонту и его качеству», — уточнил источник. При этом он добавил, что если бы речь шла о существенных нарушениях, то можно было бы ждать уголовных дел, но спустя год официальной информации об этом нет.

Другой инсайдер считает, что кадровые перестановки могут быть связаны с тем, что супруга главврача больницы Светлана Мысливцева — замдиректора департамента здравоохранения — контролирует качество оказания услуг.

«Может, проблемы связаны с антикоррупционным законодательством. Но Светлана Мысливцева — эксперт высочайшего уровня. Она досконально знает все 800 стандартов оказания помощи», — заверил источник.

Получить оперативные комментарии Сергея Мысливцева не удалось, телефон выключен. В приемной ответили, что он на больничном. Дозвониться до его супруги также не получилось. В департаменте «URA.RU» уточнили: «Сейчас она работает из областной больницы». В медучреждении сообщили, что Мысливцева на коллегии. В департаменте здравоохранения по поводу ухода главврача агентству ответили: «Пока информации нет».