В Зауралье контрактникам не начисляли деньги по военной ипотеке

Контрактники не получали положенные выплаты Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Курганской области командира воинской части в Щучанском районе наказали за несоблюдение прав военнослужащих. Из-за того, что контрактников не ставили вовремя на учет в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения (НИС), военнослужащие годами не получали положенные выплаты.

«В августе 2019 года 308 военной прокуратурой гарнизона по Центральному военному округу в одной из воинских частей Щучанского района Курганской области выявлены грубые нарушения жилищных прав военнослужащих и членов их семей», — сообщили «URA.RU» в военной прокуратуре. Там уточнили, что в отношении 41 военнослужащего по контракту документы направлены в Реестр с опозданием от нескольких месяцев до нескольких лет.

После вмешательства военной прокуратуры командиру воинской части сотруднику отдела кадров был внесен выговор. Деньги контрактникам перечислили.