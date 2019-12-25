Путин назначил нового шефа тюменской полиции

Раньше Коломиец служил начальником УМВД по Омской области Фото: УМВД по Омской области

В Тюменской области назначен новый начальник управления МВД. Об этом говорится в приказе президента РФ Владимира Путина.

Ведомство возглавил генерал-майор полиции Леонид Коломиец. С 2011 по 2013 годы он являлся заместителем начальника полиции УМВД России по Астраханской области. В ноябре 2013 года Коломиец назначен на должность заместителя начальника управления МВД России по Астраханской области. С 2016 года — начальник УМВД России по Омской области.

Также новый начальник тюменской полиции награжден медалью «За отвагу», нагрудным знаком МВД России «Почетный сотрудник МВД», имеет наградное оружие — пистолет Макарова.

Ранее сразу несколько источников «URA.RU» сообщали о будущем назначении главы УМВД по Тюменской области. Среди претендентов, помимо Коломийца, называли замначальника ГУ МВД по Свердловской области Петра Кривегина и замначальника управления МВД по Курганской области Андрея Шамина.

Прежним начальником УМВД по Тюменской области был генерал-майор Юрий Алтынов. Он занимал свой пост с 2014 года и покинул его в сентябре 2019 года по собственному желанию. 4 ноября Владимир Путин подписал указ об отставке главного полицейского Тюменской области. Против Алтынова возбуждено уголовное дело по обвинению во взятках на 400 тысяч рублей. 22 ноября его посадили под домашний арест.