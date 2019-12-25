Голикова посчитала регионы, где не вымирает население

На сегодняшний день только в 18 из 85 регионов России зафиксирован прирост населения. Достигнутых темпов снижения смертности не хватило, чтобы остановить естественную убыль населения. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Президентского совета по стратегическому развитию и национальном проектам.
«Сейчас естественный прирост населения фиксируется пока только в 18 регионах страны», — цитирует вице-премьера
По мнению Голиковой, причиной убыли населения послужил спад рождаемости в предыдущие годы, а также снижение количества женщин в детородном (20-29 лет) возрасте (на четыре с половиной миллиона в период с 2010 по 2020 годы).
При этом Голикова добавила, что не получилось достигнуть запланированных темпов снижения смертности. По предварительным данным, за 11 месяцев 2019 года смертность снизилась на 29 тысяч человек по сравнению с прошлым годом.