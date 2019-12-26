Суд арестовал имущество замглавы российского Генштаба

Решение суда пока что не вступило в силу Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Московский суд арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ Халила Арсланова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при госзакупках. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Арест имущества проведен в качестве обеспечительной меры по уголовному делу», — приводит его слова ТАСС. Отмечается, что арест наложен на земельные участки и недвижимость. Общая сумма арестованных объектов исчисляется миллионами рублей. Арсланов обжаловал решение суда в вышестоящей инстанции, поэтому пока что оно не вступило в силу, передает «Пятый канал». Также замглавы Генштаба пока не отстранен от занимаемой должности. Сейчас он находится в отпуске.

Обвинение в хищении более двух млрд рублей при госзакупках было предъявлено Арсланову в октябре 2019 года.