Forbes составил список самых успешных российских олигархов 2019 года

Самый богатый россиянин Леонид Михельсон на второй строке рейтинга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров уходящего 2019 года. В пятерку вошли олигархи, которые больше остальных заработали за год.

«На вершине этого списка — Владимир Потанин, за год увеличивший свое состояние более чем на треть», — говорится в сообщении. Владелец более 30% акций «Норникеля» заработал за 12 месяцев почти 8 млрд долларов и увеличил свое состояние до 23,8 млрд долларов. На втором месте расположился глава «Новатэк» Леонид Михельсон, прибавивший к своему состоянию 5,9 млрд долларов. Также бизнесмен возглавляет список 200 богатейших россиян. Его состояние в 2019 году оценивается в 27 млрд долларов.

На третьем месте находится сооснователь компании «Лукойл» Вагит Алекперов, заработавший в этом году 5,3 млрд долларов. Теперь его состояние равно 23,8 млрд долларов. За ним следует бизнесмен Геннадий Тимченко, владеющий акциями компаний «Новатэк» (23,49%), «Сибур» (17%), «Стройтранснефтегаз», «Стройтрансгаз» и «Трансойл». Прирост его капитала за год составил 4,1 млрд долларов, а состояние — 22,7 млрд долларов. Пятерку замыкает владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, заработавший за год 3,8 млрд долларов. Он увеличил свое состояние до 20,2 млрд долларов.

Ранее в список Forbes попала пятилетняя россиянка из Краснодарского края Анастасия Радзинская, которая ведет блог на YouTube. Девочка вошла в ТОП-3 самых оплачиваемых видеоблогеров с заработком в год около 18 млн долларов, передает «Национальная служба новостей».