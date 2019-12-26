Курганцы судятся с силовиками после вынесения оправдательного приговора

Курганский областной суд оправдал супругов Тверитиных в связи с отсутствием состава преступления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Иски о защите чести и достоинства в Курганский городской суд подали оправданные областным судом жители Шадринска. Супруги Тверитины просят признать порочащей информацию, размещенную на официальных сайтах прокуратуры и СУ СКР по Курганской области. Об этом «URA.RU» рассказал адвокат истцов Михаил Попов.

Директор Шадринского дома-интерната для умственно отсталых детей Сергей Тверитин вместе с супругой и предпринимателем Татьяной Тверитиной обвинялись в мошенничестве и растратах. Они якобы поставляли продукты низкого качества. В настоящее время Тверитины полностью оправданы Курганским областным судом. За ними признано право на реабилитацию.

«Распространенные ответчиком сведения не соответствуют действительности. В приговоре Шадринского районного суда от 7 мая не установлен факт поставки некачественных и дешевых продуктов. При этом ведомства информацию об этом опубликовали», — пояснил Попов. Он добавил, что сведения отрицательно влияют на деловую репутацию истцов. Они просят суд обязать ответчика разместить опровержение.

В пресс-службе регионального СУ СКР поданные иски комментировать не стали. В областной прокуратуре «URA.RU» информацию уточнили. «Дело было приостановлено до рассмотрения жалобы в уголовном судопроизводстве на приговор Шадринского районного суда. Вопрос об обоснованности требований, заявленных к прокуратуре после возобновления производства по делу, рассмотрит суд», — пояснила «URA.RU» пресс-секретарь ведомства Мария Мельникова.