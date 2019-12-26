Во время эфира программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» со скандалом из студии ушел украинский политолог и бывший заместитель мэра Очакова Гордей Белов. Это произошло после обращения ведущего программы к чиновнику, которое Белов счел неприемлемым.
«Когда вы побываете на передовой [в Донбассе], а не будете смотреть в телевизор с куском пиццы во рту, тогда мы с вами и поговорим», — заявил ведущий программы Евгений Попов в адрес бывшего украинского чиновника.
В ответ Белов отметил, что не потерпит такой тон в общении, и заявил ведущему, что так ему следует общаться с россиянами, после чего покинул студию. «Тонкая душевная организация бывшего вице-мэра не выдержала правды», — прокомментировал Попов поступок Белова в своем профиле в Instagram.
Ранее из студии программы «60 минут» выгнали политолога Андрея Окару за оскорбление жителей Луганской и Донецкой народных республик, напоминает «Национальная служба новостей».