Украинский политолог сбежал из студии «России 1». ВИДЕО

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Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов нелестно высказался об экспертеФото: скриншот программы «60 минут» на телеканале «Россия 1»

Во время эфира программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» со скандалом из студии ушел украинский политолог и бывший заместитель мэра Очакова Гордей Белов. Это произошло после обращения ведущего программы к чиновнику, которое Белов счел неприемлемым.

«Когда вы побываете на передовой [в Донбассе], а не будете смотреть в телевизор с куском пиццы во рту, тогда мы с вами и поговорим», — заявил ведущий программы Евгений Попов в адрес бывшего украинского чиновника.

В ответ Белов отметил, что не потерпит такой тон в общении, и заявил ведущему, что так ему следует общаться с россиянами, после чего покинул студию. «Тонкая душевная организация бывшего вице-мэра не выдержала правды», — прокомментировал Попов поступок Белова в своем профиле в Instagram.

Ранее из студии программы «60 минут» выгнали политолога Андрея Окару за оскорбление жителей Луганской и Донецкой народных республик, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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