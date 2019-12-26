В России хотят ввести доплаты к пенсии членам многодетных семей

В Госдуму внесен законопроект об изменении расчета доплаты к пенсии по потере кормильца или инвалидности для членов многодетных семей. Проект предлагает доплату в том случае, если общий доход ниже величины прожиточного минимума. Авторами законопроекта выступили депутаты Тамбовской областной думы.
«Законопроект разработан в целях поддержки членов многодетных семей, получающих пенсии в размере меньшем, чем установленная субъектом РФ величина прожиточного минимума», — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на пояснительную записку. Уточняется, что для сохранения социальной доплаты предлагается исключить сумму предоставленных мер соцподдержки из общей суммы материального обеспечения.
Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что многодетные семьи должны обеспечиваться жильем за счет государства или получать льготную ипотеку, передает телеканал 360.