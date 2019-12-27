В «Современнике» готовятся к прощанию с худруком Фото: Илья Московец © URA.RU

Художественный руководитель Московского театра «! Современник» Галина Волчек будет похоронена 29 декабря на Новодевичьем кладбище. Как сообщили в пресс-службе театра, прощание с легендарной актрисой и режиссёром начнётся в стенах театра в 11 часов утра.

«Прощание с Галиной Борисовной начнется 29 декабря в 11.00 в театре „Современник“, а похороны пройдут на Новодевичьем кладбище», — приводит сообщение театра РИА «Новости».

После спектакля, который актеры «Современника» сыграли вечером, 26 декабря, зрители и артисты почтили память худрука минутой молчания, а затем — продолжительными аплодисментами.

«Это моя молодость, это моя боль, это моя печаль, потому что это девять лет моей жизни», — выразил соболезнования актер Станислав Садальский в связи со смертью Галины Волчек. В разговоре с «Пятым каналом» он отметил, что несколько лет был с ней в ссоре, но год назад им удалось помириться.

Актер Олег Басилашвили назвал смерть Волчек «большой потерей и горем» для всего мира театрального искусства. «Это трагедия, это горе, тем более для тех миллионов людей, которые знали её как актрису, для тех сотен тысяч актёров, с которыми она вместе работала, для тех актёров и актрис, которых она воспитывала в театре „Современник“», — поделился Басилашвили с RT.

Юморист Владимир Винокур в беседе с «Ридусом» рассказал, что Волчек была любима всеми. «Она вошла в историю искусства целой страны, России. Все скорбят: близкие, артисты, народ, потому что ее все знали и любили. Это Галина Волчек», — сказал артист.

Волчек умерла в Боткинской больнице Москвы вечером, 26 декабря. Госпитализировали ее с воспалением легких. Несколько дней она находилась в состоянии комы.