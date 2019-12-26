Умерла актриса Галина Волчек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Галину Волчек госпитализировали несколько дней назадФото: wikipedia.org

В Москве в возрасте 86 лет скончалась художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Об этом сообщает издание Mash. По предварительным данным, причиной смерти стали отек головного мозга и отек легких.

«Это предварительная версия врачей. Еще утром у нее начали отказывать органы», — говорится в сообщении Mash. Получить комментарий представителей режиссера к моменту публикации не удалось.

Ранее в пресс-службе «Современника» сообщали, что Волчек была госпитализирована 23 декабря в связи с заболеванием легких. По данным на 24 декабря, врачи оценивали состояние актрисы как стабильное.

Галина Волчек — народная артистка СССР. В 1971 стала режиссером театра «Современник». Позднее она заняла должность художественного руководителя «Современника». Волчек известна также своими ролями в фильмах «Берегись автомобиля» и «Осенний марафон».

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Происшествия
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...