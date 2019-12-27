В РПЦ изменили правила крещения детей

Священники разрешили давать детям «иностранные» имена (архивный снимок) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Русской православной церкви (РПЦ) разрешили крестить детей и поминать православных под именами «иностранных» святых. Ограничения, ранее присутствовавшие в таинствах, были исключены по решению Синода, сообщается на официальном сайте РПЦ.

«Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)», — указано в журнале Синода.

Теперь, как указано в комментариях к решению Синода, Иоанн может быть заменен на Джон, а Иоанна на Жанна.

Отныне священникам дано разрешение крестить детей под именами святых других православных церквей. Если крестится взрослый человек и его имени нет в месяцеслове, то он может выбрать себе другое крестильное имя, однако оно должно быть созвучно с гражданским.

Как ранее писало «URA.RU», в Кургане девочку отказались крестить в церкви из-за большого родимого пятна. Родители ребенка пожаловались на священников и травлю со стороны православных активистов в эфире федерального канала, после этого проверку начало следственное управление Следственного комитета по Курганской области.