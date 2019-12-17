Родителей девочки, которую отказывались крестить из-за родимого пятна, позвали на «Первый канал»

Родителей девочки пригласили на телевидение Фото: скрин видео программы «Мужское и женское»

Родители девочки из Кургана с огромным родимым пятном пожаловались ведущим программы «Мужское и женское» на «Первом канале» на травлю. Они рассказали, что ребенка не только отказались крестить в церкви. После размещения в соцсетях поста о сборе помощи незнакомые люди звонили родителям с оскорблениями. После выхода в эфир программы проверку начало следственное управление Следственного комитета по Курганской области.

«У вас ребенок — ужас!» — озвучила мать девочки одно из высказывания в адрес девочки. Также мать ребенка Мария рассказала, что после родов ей предлагали отказаться от девочки. В пресс-службе зауральского СК «URA.RU» сообщили, что свяжутся с родителями девочки и начнут проверку по озвученным фактам.

В ходе программы врачи объяснили, что желание родителей сделать ребенку операцию, чтобы избавить девочку от гигантского невуса, не является прихотью. Любая травма или воздействие солнца может спровоцировать появление злокачественных новообразований на коже ребенка. Девочке с огромной родинкой обещали бесплатно помочь в клинике в Санкт-Петербурге.

Ранее «URA.RU» сообщало, что после публикации в СМИ судьбой девочки заинтересовались в курганской епархии и обряд крещения был проведен.