В структурах министерства спорта Прикамья идут обыски

В ЦСП Пермского края проходят обыски
В ГКУ «Центр спортивной подготовки» (подведомственное министерству спорта Прикамья учреждение) вновь проходят обыски. Информацию сообщила «URA.RU» пресс-секретать министерства Виктория Иванова.
«Да, действительно, сейчас в центе спортивной подготовки работают правоохранительные органы», — сказала Иванова. Причины обысков ей неизвестны, уточнила она.
Ранее оперативные мероприятия в центре проводили сотрудники регионального УФСБ. Силовики проверяли информацию о хищениях бюджетных средств в 2017—2019 годах при реализации госпрограмм «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие образования и науки» и «Культура Пермского края».
В пресс-службах региональных УФСБ и СКР не ответили на звонки корреспондента «URA.RU».