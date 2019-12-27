26 декабря 2019
25 декабря 2019

В структурах министерства спорта Прикамья идут обыски

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат по лыжному спринту. Пермь, лыжница, лыжный спорт
В ЦСП Пермского края проходят обыскиФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В ГКУ «Центр спортивной подготовки» (подведомственное министерству спорта Прикамья учреждение) вновь проходят обыски. Информацию сообщила «URA.RU» пресс-секретать министерства Виктория Иванова.

«Да, действительно, сейчас в центе спортивной подготовки работают правоохранительные органы», — сказала Иванова. Причины обысков ей неизвестны, уточнила она.

Ранее оперативные мероприятия в центре проводили сотрудники регионального УФСБ. Силовики проверяли информацию о хищениях бюджетных средств в 2017—2019 годах при реализации госпрограмм «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие образования и науки» и «Культура Пермского края».

В пресс-службах региональных УФСБ и СКР не ответили на звонки корреспондента «URA.RU».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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