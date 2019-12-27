26 декабря 2019
25 декабря 2019
24 декабря 2019

В Югре пошла под откос карьера сотрудников ОБЭП из-за аварии со сбитым пешеходом

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства области. Курган, мвд, полиция, шеврон мвд, полицейский шеврон
Служебная проверка подтвердила факт совершения ДТП сотрудниками ОБЭП из Пыть-ЯхаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудник ОБЭП из Пыть-Яха будет уволен из полиции за ДТП со сбитым пешеходом, а его начальник переведен для прохождения службы в другой регион. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Решение по оперативнику, который сидел за рулем уже принято. Начальник отдела Максим Плысенко написал заявление на отпуск с последующим переводом на службу в Краснодарский край, откуда изначально и прибыл», — заявил инсайдер.

В пресс-службе УМВД ХМАО корреспонденту «URA.RU» сообщили, что официально пока не обладают информацией о дальнейшем будущем сотрудников ОБЭП из Пыть-Яха. Ранее в силовом ведомстве комментировали, что если участие полицейских в ДТП с наездом на пешехода будет доказано, то они подлежат увольнению по отрицательным мотивам.

«URA.RU» уже сообщало об аварии, в совершении которой подозреваются сотрудники ОБЭП. Параллельно проверяются факты крышевания нелегальных торговцев дизтопливом этими же полицейскими.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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