В Югре пошла под откос карьера сотрудников ОБЭП из-за аварии со сбитым пешеходом

Сотрудник ОБЭП из Пыть-Яха будет уволен из полиции за ДТП со сбитым пешеходом, а его начальник переведен для прохождения службы в другой регион. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Решение по оперативнику, который сидел за рулем уже принято. Начальник отдела Максим Плысенко написал заявление на отпуск с последующим переводом на службу в Краснодарский край, откуда изначально и прибыл», — заявил инсайдер.
В пресс-службе УМВД ХМАО корреспонденту «URA.RU» сообщили, что официально пока не обладают информацией о дальнейшем будущем сотрудников ОБЭП из Пыть-Яха. Ранее в силовом ведомстве комментировали, что если участие полицейских в ДТП с наездом на пешехода будет доказано, то они подлежат увольнению по отрицательным мотивам.
«URA.RU» уже сообщало об аварии, в совершении которой подозреваются сотрудники ОБЭП. Параллельно проверяются факты крышевания нелегальных торговцев дизтопливом этими же полицейскими.