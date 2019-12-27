Кураев: РПЦ меняет правила крещения, чтобы построить глобальную церковь

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью. Андрей Кураев. Москва (вариант 2), кураев андрей
Андрей Кураев назвал изменения новые правила крещения детей в РПЦ победой здравого смыслаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Патриарх Кирилл пытается тактично действовать на территориях других стран, чтобы построить глобальную церковь. Таким мнением с «URA.RU» поделился протодиакон Андрей Кураев, комментируя изменение правил крещения детей.

Ранее в Русской православной церкви разрешили крестить детей и поминать православных под именами «иностранных» святых. Теперь, как указано в комментариях к решению Синода, Иоанн может быть заменен на Джон, а Иоанна на Жанну. «Это естественное решение на пути патриарха Кирилла построить глобальную православную церковь. В соответствии с этим нужно быть более мягким на территории чужих стран: не заставлять всех Жанов быть Ванями», — заявил Кураев.

Также Кураев считает, что РПЦ старается исправить ошибки прошлого. «Почти победа здравого смысла! В прошлом в Константинополе, понятное дело, презирали варваров, поэтому у нас получилось так, что все славянские имена были под запретом. Поэтому решение синода — первый шаг, чтобы нормализовать нашу ситуацию», — заключил протодиакон.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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