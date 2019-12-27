Кураев: РПЦ меняет правила крещения, чтобы построить глобальную церковь

Патриарх Кирилл пытается тактично действовать на территориях других стран, чтобы построить глобальную церковь. Таким мнением с «URA.RU» поделился протодиакон Андрей Кураев, комментируя изменение правил крещения детей.
Ранее в Русской православной церкви разрешили крестить детей и поминать православных под именами «иностранных» святых. Теперь, как указано в комментариях к решению Синода, Иоанн может быть заменен на Джон, а Иоанна на Жанну. «Это естественное решение на пути патриарха Кирилла построить глобальную православную церковь. В соответствии с этим нужно быть более мягким на территории чужих стран: не заставлять всех Жанов быть Ванями», — заявил Кураев.
Также Кураев считает, что РПЦ старается исправить ошибки прошлого. «Почти победа здравого смысла! В прошлом в Константинополе, понятное дело, презирали варваров, поэтому у нас получилось так, что все славянские имена были под запретом. Поэтому решение синода — первый шаг, чтобы нормализовать нашу ситуацию», — заключил протодиакон.