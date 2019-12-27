Тюменский силовик пошел на повышение в другом регионе

С 2013 года полковник Андрей Вырвич руководил оперативной работой тюменского управления Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Экс-замначальника УМВД по Тюменской области Андрей Вырвич возглавил полицию Хабаровского края. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального ведомства. С 2013 года полковник Вырвич руководил оперативной работой тюменского управления.

«Вместо Вырвича временно исполняющим его обязанности назначен начальник уголовного розыска УМВД по Тюменской области Андрей Козлов», — сообщила пресс-секретарь тюменского УМВД Светлана Новик. Однако окончательное решение об официальном назначении на должность замглавы управления будет принимать новый начальник тюменской региональной полиции Леонид Коломиец, возглавивший ведомство 25 декабря.

Бывший глава омской полиции Коломиец сменил на посту генерал-майора Юрия Алтынова, который находится под домашним арестом по делу о получении взятки. По информации источников «URA.RU», Коломиец может прийти в Тюмень со своей командой, в связи с чем в управлении произойдут кадровые перестановки.