27 декабря 2019
26 декабря 2019
25 декабря 2019

Привлечение инвестиций в Курганскую область могут доверить варягу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с врио губернтора Курганской области Вадимом Шумковым. г. Курган, коридор, женщина в коридоре, коридор правительства
В Курганской области появился претендент на освободившееся место в департаменте экономикиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кресло заместителя директора департамента экономического развития Курганской области в ближайшее время должна занять Ольга Ракетская, которая с недавнего времени работает в этом ведомстве, сообщили «URA.RU» информированные источники.

«Ракетскую назначат начальником управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности», — поделился с «URA.RU» инсайдер. Эта должность имеет статус заместителя директора департамента. Ранее ее занимал Сергей Токарев, который в начале недели ушел в отставку.

Еще один источник «URA.RU» сообщил, что Ракетской могут предложить и более высокую должность — первого замдиректора департамента экономики. Она свободна уже несколько месяцев после отставки Александра Кондратова. В настоящее время в департаменте экономики есть три должности замдиректора и все они вакантны.

По данным инсайдеров, Ракетская переехала в Курганскую область несколько недель назад. Ранее она работала в департаменте международных связей свердловского правительства, а до этого возглавляла комитет инвестиционной политики города Тобольска Тюменской области.

В пресс-службу правительства Курганской области «URA.RU» направило письменный запрос информации о возможных назначениях на вакантные руководящие должности в департаменте экономики. На момент публикации ответ на него не поступил.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...