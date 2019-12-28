Привлечение инвестиций в Курганскую область могут доверить варягу

В Курганской области появился претендент на освободившееся место в департаменте экономики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кресло заместителя директора департамента экономического развития Курганской области в ближайшее время должна занять Ольга Ракетская, которая с недавнего времени работает в этом ведомстве, сообщили «URA.RU» информированные источники.

«Ракетскую назначат начальником управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности», — поделился с «URA.RU» инсайдер. Эта должность имеет статус заместителя директора департамента. Ранее ее занимал Сергей Токарев, который в начале недели ушел в отставку.

Еще один источник «URA.RU» сообщил, что Ракетской могут предложить и более высокую должность — первого замдиректора департамента экономики. Она свободна уже несколько месяцев после отставки Александра Кондратова. В настоящее время в департаменте экономики есть три должности замдиректора и все они вакантны.

По данным инсайдеров, Ракетская переехала в Курганскую область несколько недель назад. Ранее она работала в департаменте международных связей свердловского правительства, а до этого возглавляла комитет инвестиционной политики города Тобольска Тюменской области.

В пресс-службу правительства Курганской области «URA.RU» направило письменный запрос информации о возможных назначениях на вакантные руководящие должности в департаменте экономики. На момент публикации ответ на него не поступил.