Из курганского правительства ушел чиновник, отвечавший за инвестиции

Сергей Токарев нашел новую работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замдиректора департамента экономического развития Курганской области Сергей Токарев покинул этот пост, сообщили «URA.RU» собственные источники, близкие к властям региона.

Информацию об отставке чиновника, отвечавшего за внешнеэкономическую деятельность и привлечение инвестиций, подтвердили в приемной департамента: «Сергей Владимирович у нас больше не работает». По словам инсайдеров, Токарев нашел новую работу — заместителем главы Кетовского района. Этот муниципалитет в декабре возглавил Сергей Дудин — еще один выходец из областного правительства, отвечавший за профилактику коррупционных правонарушений.

Ожидается, что в Кетовском районе Токарев будет отвечать за экономику и инвестиции. Ранее занимавший эту должность Антон Притчин назначен начальником отдела инженерного обустройства и социального развития села при департамента АПК, сообщили инсайдеры. Этим ведомством в настоящее время руководит экс-глава Кетовского района Владимир Архипов. Он подтвердил «URA.RU», что Пртичин теперь работает в его департаменте.

В администрации Кетовского района заявили «URA.RU», что с кандидатурой нового замглавы района уже определились, но от дальнейших комментариев отказались.

Токарев работал в правительстве региона еще со времен экс-губернатора Олега Богомолова. Долгое время он возглавлял управление инвестиционной деятельности, которое позже включили в состав департамента экономики. После ареста экс-главы департамента Сергея Чебыкина Токарев несколько месяцев руководил этим ведомством до назначения нового директора. Притчин ранее был подчиненным Токарева, он ушел в администрацию Кетовского района после избрания Архипова главой муниципалитета.