Уголовное дело против вдовы Лужкова назвали рейдерской атакой

Уголовное дело против президента компании Inteco Management Елены Батуриной является частью «рейдерской атаки» со стороны структур миллиардера Михаила Фридмана. Такое мнение высказал руководитель пресс-службы Батуриной Геннадий Теребков.
«Постановление калмыцкого судьи, объявившего в розыск Елену Батурину по уголовному делу о клевете, — это очередной этап рейдерской атаки на нее со стороны структур А1 [инвестиционная компания] Михаила Фридмана, использующих ее давнего оппонента Виктора Батурина и его необоснованные требования», — сообщает Forbes со ссылкой на Теребкова.
Представитель Батуриной также отмечает, что ее оппоненты начали «грязную пиар-кампанию» в самый трагический момент, сразу после кончины ее мужа [экс-мэра Москвы Юрия Лужкова]. «Это вызывает к ним особое презрение», — уточнил Теребков. Руководитель пресс-службы также рассказал, что адвокаты Батуриной планируют обжаловать постановление суда и инициировать проверку в отношении элистинской судьи, которая завела дело.
Представитель А1 не стал комментировать данную тему, поскольку, по его словам, компания не участвует в деле и никак не связана с делом Батуриной.
Напомним, 27 декабря мировая судья судебного участка № 6 Элистинского судебного района возбудила уголовное дело о клевете в отношении финансового управляющего бизнеса, которым является ее брат Виктор Батурин.