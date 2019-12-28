Пациенты курганской больницы останутся без парка

На территории Курганской горбольницы вырубят аварийные деревья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганская городская больница №2 выделяет более 1,1 млн рублей на вырубку деревьев. Соответствующая процедура размещена на сайте госзакупок.

«Требуется выполнить работы по спиливанию аварийных деревьев и корчевке пней. Вырубка и формовочная обрезка должны производиться с соблюдением правил техники безопасности и в соответствии со СНиП», — говорится в конкурсной документации.

Всего в 2020 году на прилегающей территории Курганской горбольницы в микрорайоне Рябково предполагается срубить 164 дерева, выкорчевать 156 пней, обрезать 127 деревьев. Согласно расчету начальной максимальной цены контракта, каждое из перечисленных действий будет стоить 2500 рублей. Контракт будет действовать до конца 2020 года. Победитель аукциона, предложивший наименьшую стоимость, определится 14 января.

Получить оперативные комментарии в Курганской горбольнице №2 «URA.RU» не удалось. В приемной главного врача Александра Притчина ответили, что он в поликлинике.

Ранее «URA.RU» писало, что в Кургане за вырубку 240 аварийных деревьев и 350 кубометров поросли, обрезку 380 деревьев городской бюджет заплатил 1,33 млн рублей. При этом в городе проведена инвентаризация зеленых насаждений. Доля высаженных деревьев и кустарников в отношении к вырубленным должна будет увеличиваться на 10% в год.