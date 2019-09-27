В Кургане сэкономят миллионы рублей на уничтожении деревьев

До конца года в Кургане вырубят сотни деревьев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Более двух миллионов рублей сэкономит бюджет Кургана на госзакупке по вырубке деревьев. Местной компании для победы в аукционе пришлось скинуть цену более чем в 2,5 раза.

«Победителем электронного аукциона признается ООО „Курганский городской садово-озеленительный центр“, которое предложило наиболее низкую цену», — говорится в протоколе подведения итогов торгов. Компания готова выполнить предусмотренные контрактом работы менее чем за 1,33 млн рублей при начальной цене почти 3,5 млн.

Такую низкую цену курганской компании пришлось установить, чтобы перебить ставку местного предпринимателя Кдоре Абылканова, готового выполнить работы за 1,34 млн рублей. Всего на аукцион заявлялись семь участников, но участие в торгах приняли только шестеро, в том числе тюменская «Д-Марк».

Ранее «URA.RU» сообщало, что победителю аукциона предстоит до конца ноября вырубить 240 аварийных и угнетенных деревьев, снести более 350 кубометров поросли, произвести обрезку 380 деревьев, выкорчевать более ста пней. «Курганский городской садово-озеленительный центр» уже не в первый раз выигрывает подобные аукционы в столице Зауралья. Ранее с этой компанией заключили контракт на 471 тысячу рублей, в соответствии с которым до 25 декабря необходимо снести еще более 100 деревьев.

В 2018 году курганцы возмущались по поводу массовой вырубки деревьев в областном центре. В мэрии тогда поясняли, что создают на дорогах «треугольники видимости», исполняя предписание ГИБДД. Эти работы также проводил садово-озеленительный центр.