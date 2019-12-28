Украинские военные обстреляли из минометов гражданские объекты в самопровозглашенной Донецкой народной республике. В результате происшествия был ранен мирный житель. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК РФ.
Как сообщили в СК, 25 декабря украинские военные провели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры на кладбище, расположенном в поселке Шахры 6/7 в городе Горловке. «В результате мирный житель 1960 года рождения получил ранения», — заявил представитель СК.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ».
Ранее СМИ неоднократно рассказывали о жителях Донбасса, живущих под обстрелами. В частности, телеканал RT писал об истории молодого человека, который лишился жены в результате минометного обстрела. Несмотря на продолжающиеся боевые действия, большинство граждан высказывается в поддержку президента Зеленского. Более 50% жителей Украины считают нового президента более эффективным на посту лидера, чем Петр Порошенко, передает агентство Nation News.