27 декабря 2019

СК РФ возбудил уголовное дело после обстрела Донбасса украинцами

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Добровольцы Донбасса в парке Маяковского. Екатеринбург, новороссия
Украинские войска обстреляли из минометов объекты гражданской инфраструктурыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Война на Украине

Украинские военные обстреляли из минометов гражданские объекты в самопровозглашенной Донецкой народной республике. В результате происшествия был ранен мирный житель. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК РФ.

Как сообщили в СК, 25 декабря украинские военные провели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры на кладбище, расположенном в поселке Шахры 6/7 в городе Горловке. «В результате мирный житель 1960 года рождения получил ранения», — заявил представитель СК.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ».

Ранее СМИ неоднократно рассказывали о жителях Донбасса, живущих под обстрелами. В частности, телеканал RT писал об истории молодого человека, который лишился жены в результате минометного обстрела. Несмотря на продолжающиеся боевые действия, большинство граждан высказывается в поддержку президента Зеленского. Более 50% жителей Украины считают нового президента более эффективным на посту лидера, чем Петр Порошенко, передает агентство Nation News.

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