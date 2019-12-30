В Кургане закупают химреагенты, на которые жалуются горожане

В Кургане в 2020 году дороги посыпят реагентами, которые растворяют лед при минус 16 градусах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Дороги Кургана от наледи и снега будут обрабатывать технической солью. На 2020 год власти планируют закупить почти 3,5 тысячи тонн противогололедного химреагента. Электронный аукцион состоялся на сайте госзакупок.

Обработка солью включена в контракт по техническому обслуживанию улиц и дорог города общей стоимостью 588 млн рублей. Победителем стала курганская компания МУП «Специализированное дорожное предприятие». «В качестве противогололедных материалов используют техническую соль в зависимости от температурного режима окружающей среды», — говорится в конкурсной документации.

«Для обеспечения максимальной безопасности на дорогах закупается та же техническая соль, которая уже используется», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии. Химреагент — технический хлористый натрий карьерный — будет расходоваться в среднем 50 граммов на квадратный метр. Техническую соль на дорогах Кургана будут применять при температуре до минус 16 градусов.

Ранее «URA.RU» писало, что в Кургане жители недовольны тем, что проезжую часть и тротуары обрабатывают новой смесью, которая не замерзает даже при температуре ниже минус 10 градусов. Горожане жалуются на грязь в квартирах и необходимость мыть автомобили.