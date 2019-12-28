Корреспондента RT избили во время протестов в Париже

Протестующие напали на сотрудников RT Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Париже во время протестов неизвестные напали на съемочную группу телеканала RT и избили корреспондента Шарлотту Дубенски. Об этом она рассказала на своей странице в Twitter.

По данным телеканала, сотрудники хотели снять, как протестующие в масках блокировали дорогу с помощью ограждений дорожных служб и пытались что-то поджечь. Неизвестные заметили журналистов, подошли к ним, оттолкнули оператора и ударили по камере. Когда Дубенски попыталась помочь коллеге, ее несколько раз ударили по лицу.

«Затем несколько человек, находившихся спереди и позади Алекса, стали его толкать и тянуть. Я попыталась остановить того, кто был сзади. Схватила его за одежду, после чего он два раза ударил меня по лицу и убежал», — приводит RT слова пострадавшей.

В начале декабря Шарлотта Дубенки пострадала в ходе протестов в Париже. Тогда во время разгона участников беспорядков ее задело частью гранаты. Серьезных травм она не получила.