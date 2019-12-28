28 декабря 2019

Корреспондента RT избили во время протестов в Париже

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция протеста против повышения налога на бензин и дизельное топливо на Елисейских полях. Франция, Париж, акция протеста, париж, триумфальная арка, флаг франции, франция, протест
Протестующие напали на сотрудников RTФото: Анна Майорова © URA.RU

В Париже во время протестов неизвестные напали на съемочную группу телеканала RT и избили корреспондента Шарлотту Дубенски. Об этом она рассказала на своей странице в Twitter.

По данным телеканала, сотрудники хотели снять, как протестующие в масках блокировали дорогу с помощью ограждений дорожных служб и пытались что-то поджечь. Неизвестные заметили журналистов, подошли к ним, оттолкнули оператора и ударили по камере. Когда Дубенски попыталась помочь коллеге, ее несколько раз ударили по лицу.

«Затем несколько человек, находившихся спереди и позади Алекса, стали его толкать и тянуть. Я попыталась остановить того, кто был сзади. Схватила его за одежду, после чего он два раза ударил меня по лицу и убежал», — приводит RT слова пострадавшей.

В начале декабря Шарлотта Дубенки пострадала в ходе протестов в Париже. Тогда во время разгона участников беспорядков ее задело частью гранаты. Серьезных травм она не получила.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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