На Украине объяснили опасность «Северного потока-2» для страны

Российский газ будут напрямую поставлять в Европу с помощью «Северного потока-2» Фото: media.gazprom-neft.ru

Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» помогут России заместить мощности украинской газотранспортной системы (ГТС). Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире программы «ВАЖLIVE», комментируя недавнее подписание договора о транзите газа между Россией и Украиной.

По словам политика, мощность ГТС — около 145 млрд кубометров в год. В то время как две нитки «Северного потока-2» обладают мощность 55 млрд в год каждая, а «Турецкий поток» — более 30 млрд. «То есть эти обводящие газопроводы полностью замещают мощности украинской газотранспортной системы», — добавил Мураев.

Экс-депутат считает, что, несмотря на то что строительство «Северного потока-2» может отложиться из-за введенных США санкций, после запуска газопровода Украину ждут сильные финансовые потери. Мураев отметил, что Киев, вероятно, также не сможет обеспечить конкурентный тариф на прокачку газа.

Газопровод «Северный поток-2» предполагает строительство двух линий от побережья России через Балтийское море до Германии. Они напрямую свяжут российскую ресурсную базу и европейских потребителей, напоминает агентство Nation News. Ранее президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, пишет деловая газета «Взгляд». Этот документ заставил швейцарскую компанию Allseas Group приостановить работу над российским газопроводом.