Подрядчик «Северного потока-2» остановил работы из-за угроз США

Один из подрядчиков «Северного потока — 2» — швейцарская компания Allseas Group, занимающаяся укладкой труб, приостановила работы по строительству газопровода.
В заявлении компании указано, что приостановка работ связана с грядущим подписанием оборонного бюджета Соединенных Штатов Америки, который включает положение о санкциях в отношении операторов «Северного потока-2».
«Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства <…> и надеется получить необходимые нормативные, технические, экологические разъяснения от властей США», — говорится в сообщении компании (цитата по РБК).
17 декабря верхняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет, который предусматривает введение санкций против «Северного потока — 2». Позже, как напоминает RT, стало известно, что США пригрозили компании Allseas Group блокировкой активов и транзакций компании. Такое письмо гендиректору компании направили американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон.