20 декабря 2019

Подрядчик «Северного потока-2» остановил работы из-за угроз США

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Работы по укладке труб «Северного потока — 2» приостановленыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из подрядчиков «Северного потока — 2» — швейцарская компания Allseas Group, занимающаяся укладкой труб, приостановила работы по строительству газопровода.

В заявлении компании указано, что приостановка работ связана с грядущим подписанием оборонного бюджета Соединенных Штатов Америки, который включает положение о санкциях в отношении операторов «Северного потока-2».

«Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства <…> и надеется получить необходимые нормативные, технические, экологические разъяснения от властей США», — говорится в сообщении компании (цитата по РБК).

17 декабря верхняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет, который предусматривает введение санкций против «Северного потока — 2». Позже, как напоминает RT, стало известно, что США пригрозили компании Allseas Group блокировкой активов и транзакций компании. Такое письмо гендиректору компании направили американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон.

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