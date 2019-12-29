Десятки пленных ополченцев отказались возвращаться в Донбасс с Украины

Донецку собирались передать 87 пленных Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

ДНР, ЛНР и Украина начали обмен пленными на пропускном пункте «Майорск» возле Горловки. Порядка 20 человек отказываются от обмена и хотят остаться на подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

«22 человека из списка Донецка отказывались освобождаться», — цитирует РИА «Новости» Морозову. По ее словам, два человека согласились вернуться в ДНР, еще трое согласились на обмен, но желают остаться на территории Украины. Омбудсмен отметила, что Донецк готов передать Украине 55 человек, а им собирались отдать 87 пленных.

Некоторые захваченные украинской стороной люди не хотят возвращаться в самопровозглашенные республики, другие же хотят избавится от уголовного преследования на Украине.

Ранее Киев и Донбасс на переговорах в Минске не смогли договориться об обмене пленными. Украинская сторона настаивала на проведении процедуры в несколько этапов, пытаясь растянуть переговоры.