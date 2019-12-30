29 декабря 2019

В США не раскрывают свою роль в предотвращении терактов в России

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Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
Власти США не готовы разглашать информацию о помощи РФФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральное бюро расследований (ФБР) не подтверждает данные о том, что именно информация американских спецслужб помогла предотвратить предновогодние теракты в Санкт-Петербурге.

«Мы признательны, что вы обратились в пресс-службу [ФБР], но по вашему запросу мы направляем вас к Белому дому. У нас никаких комментариев нет», — цитирует ТАСС представителей Федерального бюро расследований. В пресс-службе Белого дома ситуацию также пока оставили без комментариев.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ, которые злоумышленники хотели совершить перед Новым годом. Информацию о том, что именно данные спецслужб США помогли задержать преступников, распространили и в ФСБ России.

До этого сотрудничество российских и американских спецслужб уже приводило к задержанию террористов и предотвращению крупных терактов. Так, два года назад Трамп назвал операцию по задержанию террористов, готовивших теракт в Санкт-Петербурге в декабре 2017 года, примером того, как должны взаимодействовать между собой разведывательные службы США и РФ. По словам американского лидера, благодаря информации, полученной от ЦРУ, в России удалось избежать теракта, который мог унести тысячи жизней.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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