В США не раскрывают свою роль в предотвращении терактов в России

Федеральное бюро расследований (ФБР) не подтверждает данные о том, что именно информация американских спецслужб помогла предотвратить предновогодние теракты в Санкт-Петербурге.
«Мы признательны, что вы обратились в пресс-службу [ФБР], но по вашему запросу мы направляем вас к Белому дому. У нас никаких комментариев нет», — цитирует ТАСС представителей Федерального бюро расследований. В пресс-службе Белого дома ситуацию также пока оставили без комментариев.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ, которые злоумышленники хотели совершить перед Новым годом. Информацию о том, что именно данные спецслужб США помогли задержать преступников, распространили и в ФСБ России.
До этого сотрудничество российских и американских спецслужб уже приводило к задержанию террористов и предотвращению крупных терактов. Так, два года назад Трамп назвал операцию по задержанию террористов, готовивших теракт в Санкт-Петербурге в декабре 2017 года, примером того, как должны взаимодействовать между собой разведывательные службы США и РФ. По словам американского лидера, благодаря информации, полученной от ЦРУ, в России удалось избежать теракта, который мог унести тысячи жизней.