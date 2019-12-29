Трамп помог предотвратить теракты в России

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за помощь в предотвращении терактов в РФ. Данный вопрос лидеры стран обсудили в телефонном разговоре.
«Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России», — сообщается на официальном сайте Кремля.
Помимо данного вопроса, лидеры стран затронули и другие темы, интересующие обе стороны, а также договорились о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.
Ранее Трамп назвал операцию по задержанию террористов, готовивших теракт в Санкт-Петербурге в декабре 2017 года, примером того, как должны взаимодействовать между собой разведывательные службы. По его словам, благодаря информации, полученной от ЦРУ, в России удалось избежать теракта, который мог унести тысячи жизней.