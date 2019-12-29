Трамп помог предотвратить теракты в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, трамп дональд
Владимир Путин обсудил с Дональдом Трампом борьбу с терроризмомФото: Официальный сайт Президента РФ

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за помощь в предотвращении терактов в РФ. Данный вопрос лидеры стран обсудили в телефонном разговоре.

«Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России», — сообщается на официальном сайте Кремля.

Помимо данного вопроса, лидеры стран затронули и другие темы, интересующие обе стороны, а также договорились о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

Ранее Трамп назвал операцию по задержанию террористов, готовивших теракт в Санкт-Петербурге в декабре 2017 года, примером того, как должны взаимодействовать между собой разведывательные службы. По его словам, благодаря информации, полученной от ЦРУ, в России удалось избежать теракта, который мог унести тысячи жизней.

Расскажите о новости друзьям
Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...