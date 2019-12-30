Ученые и медики составили новогодний ужин по науке

Врачи не рукомендуют злоупотреблять шампанским Фото: Анна Майорова © URA.RU

Специалисты рекомендуют тщательно подходить к выбору продуктов и алкоголя, которые планируются поставить на новогодний стол. Кроме того, они дают ряд советов, как сделать стол вкусным и разнообразным, но при этом не опасным для печени, желудка и репутации.

При выборе красной икры профессор факультета пищевых биотехнологий Университета ИТМО Александр Ишевский советует в первую очередь обратить внимание на цену — продукт не может стоить меньше 200 рублей, пишет газета «Известия». Лучше покупать ту, что расфасована сразу на месте вылова — на Камчатке или в Карелии. Чтобы проверить насколько она качественна, нужно поднести банку к уху и немного потрясти. «Если вы услышите, что внутри что-то булькает и переливается, значит в лучшем случае икра была сделана из замороженного сырья», -отмечает Ишевский.

Заведующая кафедрой «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Ирина Потороко рекомендует отказаться от покупки рыбы на льду без упаковки, так как ее уже трогали руками продавцы и покупатели, а значит, она получила опасную порцию бактерий и не может исользоваться для засолки или суши.

Врачи не советуют совсем отказываться от майонеза на новогоднем столе, но нужно помнить, что настоящий продукт должен иметь в составе 60% жиров и выше. «Все, что ниже по жирности, — это майонезный соус, вкусовые качества которого отличаются от классической заправки», — отметила Потороко. Она рекомендует делать майонез в домашних условиях, чтобы точно знать, какие ингридиенты использовались.

Классический совет докторов по алкоголю: никогда не переходить от более крепкого спиртного к слабому. Вино лучше ни с чем не смешивать. А вот с водки лучше начинать застолье, так как этот напиток сможет простимулировать пищеварение и аппетит. Коньяки, кальвадосы, ликеры — лучше пить после еды, чтобы в полной мере насладится всей гаммой их вкусовых качеств. Шампанского из-за высокого содержания углекислого газа лучше выпить всего один бокал под бой курантов.

Декан факультета биологической и медицинской физики МФТИ Александр Мелерзанов рекомендует есть медленно, переходя от растительных продуктов к животным. А «лечение» послепраздничного огуречным рассолом советует заменить большим объемом чистой воды и порцией супа.