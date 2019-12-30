В ямальском аэропорту задержали вылет самолета на пять часов

Самолет должен был вылететь в 9:25 по местному времени Фото: Владимир Жабриков

Вылет самолета из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург задержан на пять часов. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По данным онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя, самолет до северной столицы должен был вылететь в 9:25 по местному времени, однако на сайте до сих пор он значится под статусом «задержан». Ожидаемое время вылета — 14:15 по местному времени.

В пресс-службе воздушной гавани корреспонденту «URA.RU» сообщили, что рейс задерживается из-за того, что самолет, на котором должны отправиться пассажиры, до сих пор не вылетел из Санкт-Петербурга. «Именно поэтому причина задержки — позднее прибытие рейса в Новый Уренгой», — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что на данный момент прибытие Superjet 100 в Новый Уренгой ожидается в 13:30. После этого будет организована регистрация и посадка пассажиров на рейс YC-845 компании «Ямал».