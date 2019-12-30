От плачущего ребенка требовали выполнять указания сотрудницы санатория Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Красноярске разгорелся скандал из-за действий сотрудников детского противотуберкулезного санатория «Пионерская речка». На видео, опубликованном местным телеканалом «ТВК Красноярск», видно, как врачи кричат на детей и угрожают им.

В ролике видно, как женщина в белом халате кричит и одергивает ребенка, сидящего на полу. После этого героиня видео пытается резко его поднять. Далее в ролике представлен похожий инцидент с другим ребенком. «Тебя в дурку увезут», — обращается медик к плачущему мальчику.

«Я сама лично слышала, как они орут на них. Конечно, когда взрослые приходят, у них все замечательно», — приводит слова телезрительницы «ТВК Красноярск».

По данным телеканала, в ближайшее время в санатории пройдет проверка, инициированная краевым минздравом. По предварительной информации, сотрудница, попавшая на видео, временно отстранена от работы. Получить комментарий руководства санатория к моменту публикации новости не удалось — в учреждении на звонок корреспондента «URA.RU» не ответили.