Тюменцев в канун Нового года порадовали концептуальным роликом Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Тюменские власти презентовали короткометражный фантастический фильм, объединяющий в себе отсылки сразу к двум событиям: 75-летие региона, которое тюменцы отметили в 2019 году, и грядущему юбилею Победы в Великой Отечественной войне — это событие вся страна отпразднует в мае. По сюжету советский солдат в канун в Нового 1945 года возвращается с фронта в Тюмень к любимой девушке и неожиданно перемещается во времени.

«Через две секунды я постучу в эту дверь. Но одного я не знаю точно — ждет ли меня она? А может и вовсе переехала и все это зря», — говорит в самом начале герой ролика. После этого солдат стучит в дверь, переносится в новогоднюю ночь 1968 года и оказывается рядом с геологами, которые радостно сообщают о первой нефтяной скважине.

Далее герой проходит через каждое десятилетие, замечая, как меняется страна и люди — солдат успевает прикупить мандаринов в одном из магазинов времен перестройки, прокатиться в лифте с реальными пацанами из девяностых, послушать новогодние поздравление от губернатора Александра Моора. Под конец короткометражки герой снова оказывается в доме на Большой областной, 72, но уже в наши дни и встречает любимую девушку.

Концептуальные новогодние ролики — визитная карточка Тюменской области. Так в 2018 году местные телеведущие подвели итоги 12-и месяцев, записав рэп-видео. В 2017 году был создан короткометражный фильм, в котором снялся Владимир Якушев, занимавший в то время кресло губернатора региона. По сюжету картины, вся Тюмень осталась без интернета и сотовой связи и люди пытаются связаться со своими семьями и друзьями.