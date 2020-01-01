31 декабря 2019
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В Прикамье пассажирский автобус вылетел в кювет. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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На место ДТП выехали все экстренные службыФото: Анна Майорова © URA.RU

В Прикамье 31 декабря автобус, который ехал из Перми в Чайковский, вылетел в кювет. На кадрах, опубликованных очевидцами в социальных сетях, видно, что на место ДТП выехали все экстренные службы.

«Дороги чистил трактор, автобус с ним столкнулся и опрокинулся. Никто не пострадал», — сообщили «URA.RU» в УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю. На видеозаписи видно, что в ДТП пострадали сразу несколько транспортных средств. Авария произошла на трассе М7 Волга, на участке автодороги Очер-Нытва.

Автомобиль перевернулся на бок
Фото: скриншот видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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