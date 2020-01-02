Нарколог Минздрава посоветовал учить россиян пить алкоголь

Евгений Брюн считает, что люди не откажутся от употребления алкоголя Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Россиян следует обучить безопасному потреблению алкоголя. По мнению главного внештатного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, этот способ более эффективен, чем отмена ограничений на ночную продажу слабоалкогольных напитков во время новогодних праздников.

Ранее депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру промышленности и торговли России Денису Мантурову увеличить время продажи шампанского и слабоалкогольных напитков во время новогодних праздников, напоминает Life .

«Понятно по определению, что чем больше ограничение доступности алкоголя, тем меньше будут пить, но злостные пьяницы всегда достанут», — цитирует Брюна РИА «Новости». По его словам, он не видит в инициативе Петрова никакой мотивации перестать злоупотреблять алкоголем.

Нарколог добавил, что люди никогда не откажутся от алкоголя, поэтому их следует научить правильному потреблению такой продукции. Он считает, что это может сократить количество болезней и смертей. Брюн добавил, что россияне должны знать, как надо пить алкоголь и чем его закусывать.