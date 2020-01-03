Россия побила рекорд по добыче нефти

Добыча нефти в России за 2019 год составила 560,2 млн тонн, что является рекордом с постсоветских времен. Об этом свидетельствуют данные Министерства топлива и энергетики России.
«В этом году добыча нефти находилась на максимуме с начала постсоветских времен», — отмечает RT. Так, в 1987 году показатели составляли 596,5 млн тонн, после чего произошло резкое падение и к 1996 году добывалось только 303 млн тонн.
Минэнерго прогнозирует, что российские нефтяные компании могут столкнуться с падением на рынке, если не реформировать налогообложение отрасли. По словам министра энергетики Александра Новака, России необходимо выйти из ОПЕК+ (организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть). «Нам нужно будет постепенно принимать все равно решение о выходе, для того, чтобы и долю на рынке сохранить», — цитируют Новака «Невские новости».