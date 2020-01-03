02 января 2020

Россия побила рекорд по добыче нефти

© Служба новостей «URA.RU»
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Роснефть. Нижневартовск , нефть, роснефть, качалка, куст, высокое напряжение, добыча нефти
Россия побила рекорд 90-х по добыче нефтиФото: Александр Елизаров © URA.RU

Добыча нефти в России за 2019 год составила 560,2 млн тонн, что является рекордом с постсоветских времен. Об этом свидетельствуют данные Министерства топлива и энергетики России.

«В этом году добыча нефти находилась на максимуме с начала постсоветских времен», — отмечает RT. Так, в 1987 году показатели составляли 596,5 млн тонн, после чего произошло резкое падение и к 1996 году добывалось только 303 млн тонн.

Минэнерго прогнозирует, что российские нефтяные компании могут столкнуться с падением на рынке, если не реформировать налогообложение отрасли. По словам министра энергетики Александра Новака, России необходимо выйти из ОПЕК+ (организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть). «Нам нужно будет постепенно принимать все равно решение о выходе, для того, чтобы и долю на рынке сохранить», — цитируют Новака «Невские новости».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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