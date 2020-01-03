Рубль начал расти на фоне убийства российского союзника на Ближнем Востоке

В первый день торгов 2020 года курс рубля увеличился по отношению к доллару и евро на фоне известий об убийстве американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Так, сейчас курс доллара снизился на 13 копеек — до 61,85 рубля, евро упало на 36 копеек — до 69,1 рубля, поясняет RT.
По мнению экспертов, западные валюты подешевели после новости о гибели иранского генерала Сулеймани — одного из союзников России, отмечает
Сулеймани погиб в результате ракетного обстрела американскими военными аэропорта в Багдаде. В Вашингтоне объяснили, что удары были нанесены «под двум объектам, связанным с Ираном». Однако убиты были восемь человек, еще 12 человек пострадали. Погибшему генералу приписывают разработку военных планов Ирана и сотрудничество с российскими силовиками, напоминает «Национальная служба новостей».