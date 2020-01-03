02 января 2020

Рубль начал расти на фоне убийства российского союзника на Ближнем Востоке

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com , фондовая биржа, инвестиции, фондовый рынок, биржевые маклеры
Российская валюта начала расти после известий о гибели генерала Касема СулейманиФото: depositphotos.com

В первый день торгов 2020 года курс рубля увеличился по отношению к доллару и евро на фоне известий об убийстве американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, сейчас курс доллара снизился на 13 копеек — до 61,85 рубля, евро упало на 36 копеек — до 69,1 рубля, поясняет RT.

По мнению экспертов, западные валюты подешевели после новости о гибели иранского генерала Сулеймани — одного из союзников России, отмечает Radio Sputnik. Ранее был зафиксирован скачок цен на нефть на почве гибели генерала. Уточняется, что в среднем нефть подорожала более чем на 2%.

Сулеймани погиб в результате ракетного обстрела американскими военными аэропорта в Багдаде. В Вашингтоне объяснили, что удары были нанесены «под двум объектам, связанным с Ираном». Однако убиты были восемь человек, еще 12 человек пострадали. Погибшему генералу приписывают разработку военных планов Ирана и сотрудничество с российскими силовиками, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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