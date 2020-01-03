Гибель главного союзника России на Ближнем Востоке изменила цены на нефть

Нефть подорожала более чем на 2% после известий об убийстве американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, пишет РИА «Новости».
Согласно данным торгов Лондонской межконтинентальной биржи ICE, стоимость фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 2,76% — до 68,09 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 2,75% до 62,86 долларов за баррель.
Агентство Bloomberg объясняет рост цен на нефть гибелью командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Касема Сулеймани. Он погиб в результате ракетного обстрела американскими войсками аэропорта в Багдаде.
Как сообщали представители администрации США, удары были нанесены по двум объектам, «связанным с Ираном». Всего были убиты восемь человек. Также пострадали 12 иракских солдат, дежуривших у въезда в аэропорт.
Сулеймани приписывается разработка военных планов Ирана и руководство ее специальными операциями в Ираке и Сирии. Он также сотрудничал с российскими силовиками.