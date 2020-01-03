02 января 2020

Гибель главного союзника России на Ближнем Востоке изменила цены на нефть

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, нефтедобыча, силуэт, нефтяная вышка
Цены на нефть выросли на фоне новостей о гибели СулейманиФото: media.gazprom-neft.ru

Нефть подорожала более чем на 2% после известий об убийстве американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, пишет РИА «Новости».

Согласно данным торгов Лондонской межконтинентальной биржи ICE, стоимость фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 2,76% — до 68,09 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 2,75% до 62,86 долларов за баррель.

Агентство Bloomberg объясняет рост цен на нефть гибелью командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Касема Сулеймани. Он погиб в результате ракетного обстрела американскими войсками аэропорта в Багдаде.

Как сообщали представители администрации США, удары были нанесены по двум объектам, «связанным с Ираном». Всего были убиты восемь человек. Также пострадали 12 иракских солдат, дежуривших у въезда в аэропорт.

Сулеймани приписывается разработка военных планов Ирана и руководство ее специальными операциями в Ираке и Сирии. Он также сотрудничал с российскими силовиками.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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