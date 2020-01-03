02 января 2020

Американцы ликвидировали главного союзника России на Ближнем Востоке

© Служба новостей «URA.RU»
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Американцы подтвердили, что сами открыли огонь по иракскому аэропортуФото: miliman/pickupimage.com

Соединенные Штаты Америки в ночь на 3 января нанесли удар по двум объектам в окрестностях аэропорта в Багдаде. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

«В четверг были нанесены удары по двум целям, связанным с Ираном в Багдаде», — передает издание слова представителей американской администрации.

В результате ракетного обстрела погибли восемь человек, сообщает RT. В их числе — пятеро членов шиитского ополчения Ирака, двое гостей группировки и командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани. Также получили ранения 12 иракских солдат, дежуривших у въезда в аэропорт, передает телеканал 360.

Сулеймани считался «серым кардиналом» Ирана на Ближнем Востоке. Ему приписывается разработка военных планов страны и руководство ее специальными операциями в Ираке и Сирии в последние годы. Он также действовал в союзе с российскими силовиками.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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