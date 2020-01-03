Американцы ликвидировали главного союзника России на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты Америки в ночь на 3 января нанесли удар по двум объектам в окрестностях аэропорта в Багдаде. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.
«В четверг были нанесены удары по двум целям, связанным с Ираном в Багдаде», — передает издание слова представителей американской администрации.
В результате ракетного обстрела погибли восемь человек, сообщает RT. В их числе — пятеро членов шиитского ополчения Ирака, двое гостей группировки и командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани. Также получили ранения 12 иракских солдат, дежуривших у въезда в аэропорт, передает телеканал 360.
Сулеймани считался «серым кардиналом» Ирана на Ближнем Востоке. Ему приписывается разработка военных планов страны и руководство ее специальными операциями в Ираке и Сирии в последние годы. Он также действовал в союзе с российскими силовиками.