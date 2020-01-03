Сборы российских фильмов за год сократились на 1,5 миллиарда рублей

Причиной такого снижения в Минкульте называют большое количество «голливудских хитов» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В 2019 году кассовые сборы российского кино снизились до 12,3 млрд рублей и составили 22,1% от общих сборов кинопроката. Это на 1,5 млрд меньше, чем в 2018 году (13,8 млрд рублей), следует из отчетов на сайте Минкульта. Такое падение в ведомстве объяснили большим количеством кассовых голливудских фильмов, которые потеснили российские ленты в прошлом году.

«Действительно, невероятно сильные и такие разные американские картины в прокате 2019 года составили серьезную конкуренцию российским», — отметил глава департамента кинематографии Министерства культуры Ольга Любимова. При этом в ведомстве считают успехом, что доля российских фильмов в кинопрокате не опустилась ниже 23%.

Среди фильмов, которые могли помешать росту кассовых сборов на российские картины, в Минкульте назвали ремейки классической анимации «Король лев», «Алладин» и «Дамбо», а также продолжения франшиз «Холодное сердце», «Малефисента», «Звездные войны» и «Оно». Свою роль, по мнению представителей ведомства, также сыграли «Однажды в Голливуде» и «Джокер».

Самым популярным российским фильмом в прокате стала лента Алексея Сидорова «Т-34» — она собрала 2,3 млрд рублей, всего ее посмотрели около девяти миллионов зрителей. Успехом также пользовались фильмы «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2», подчеркивают в Минкульте.

Ранее сервис «Кинопоиск» назвал главным российским фильмом 2019 года «Балканский рубеж» режиссера Андрея Волгина. Средний рейтинг картины установился на отметке 7,2 из 10, передает агентство Nation News.