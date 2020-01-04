Президент РФ выбрал место, где озвучит свою главную речь года

Владимир Путин даст установки на 2020 год главным политикам страны
Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в выставочном зале «Манеж». Об этом говорится в распоряжении главы государства.
«Путин намерен обратиться с посланием 15 января в 12:00 по Москве», — передает «Интерфакс».
Во время ежегодного послания к Федеральному собранию президент Путин традиционно подводит итоги прошедшего года и дает установки на следующий. В церемонии участвуют члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, а также губернаторский корпус.