Президент РФ выбрал место, где озвучит свою главную речь года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание Президента Федеральному Собранию Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин даст установки на 2020 год главным политикам страныФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в выставочном зале «Манеж». Об этом говорится в распоряжении главы государства.

«Путин намерен обратиться с посланием 15 января в 12:00 по Москве», — передает «Интерфакс».

Во время ежегодного послания к Федеральному собранию президент Путин традиционно подводит итоги прошедшего года и дает установки на следующий. В церемонии участвуют члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, а также губернаторский корпус.

Расскажите о новости друзьям
Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...