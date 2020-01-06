Бондарчук раскрыл смысл своего нового фильма «Вторжение»

Новый фильм Федора Бондарчука «Вторжение» — история про человеческие чувства и особенности современности. Об этом журналистам рассказал сам режиссер.
«Если первая картина („Притяжение“), как я говорил, — „маленький фильм о любви“, то второй, как сказал кто-то из съемочной группы, — „блокбастер человеческих чувств“… Именно человеческих чувств: благодарность, принятие кого-то другого. Я же по-прежнему „Зеркало“ всё пытаюсь поставить: это не инопланетяне, а мы…», — пояснил Бондарчук в интервью газете «Известия».
Также режиссер добавил, что его новая картина — и про технологии, и про сегодняшнее время. Какие именно темы затрагиваются в фильме собеседник издания не пояснил, но при этом понадеялся, что после просмотра картины зрители захотят обсудить затронутые в ней темы.
«Вторжение» — это продолжение фильма «Притяжение» Федора Бондарчука. Картина рассказывает о приземлившихся в московском районе Чертаново инопланетянах. Главные роли сыграли Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов и другие.