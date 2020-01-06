На трассе Екатеринбург-Курган в ДТП с тремя машинами погибло четыре человека

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
Причиной ДТП стал съезд на встречную полосу одного из водителейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган три человека и ребенок погибли при столкновении трех автомобилей. Об этом сообщает региональное УГИБДД на своем сайте.

«Еще четыре участника движения получили различные травмы, среди них три несовершеннолетних пассажира», — говорится в сообщении. По данным ведомства, на 192 километре трассы в 18:07 44-летний житель Кетовского района, который был за рулем Toyota Wish, выехал на встречную полосу. Он ехал от Екатеринбурга в сторону Шадринска.

После съезда на полосу он столкнулся с Lexus RX350, которым управляла 38-летняя екатеринбурженка. Автомобиль Toyota развернуло перпендикулярно проезжей части, и на встречной полосе он столкнулся с Hyundai Solaris.

Сейчас проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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