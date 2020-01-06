На трассе Екатеринбург-Курган в ДТП с тремя машинами погибло четыре человека

На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган три человека и ребенок погибли при столкновении трех автомобилей. Об этом сообщает региональное УГИБДД на своем сайте.
«Еще четыре участника движения получили различные травмы, среди них три несовершеннолетних пассажира», — говорится в сообщении. По данным ведомства, на 192 километре трассы в 18:07 44-летний житель Кетовского района, который был за рулем Toyota Wish, выехал на встречную полосу. Он ехал от Екатеринбурга в сторону Шадринска.
После съезда на полосу он столкнулся с Lexus RX350, которым управляла 38-летняя екатеринбурженка. Автомобиль Toyota развернуло перпендикулярно проезжей части, и на встречной полосе он столкнулся с Hyundai Solaris.
Сейчас проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.