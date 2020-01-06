Меркель приедет в Москву на встречу с Путиным

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Ангела Меркель обсудит с Владимиром Путиным международные проблемыФото: Официальный сайт Президента РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию 11 января по приглашению президента РФ Владимира Путина, сообщили в Кремле.

«В ходе переговоров планируется обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке», — передает данные пресс-службы Кремля ТАСС.

Ситуация на Ближнем Востоке усложнилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного обстрела аэропорта в Багдаде, передает телеканал 360. Пентагон подтвердил, что генерала устранили по приказу президента США Дональда Трампа. После чего иранское руководство пообещало отомстить Америке за смерть своего лидера, пишет агентство Nation News.

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