Меркель приедет в Москву на встречу с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию 11 января по приглашению президента РФ Владимира Путина, сообщили в Кремле.
«В ходе переговоров планируется обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке», — передает данные пресс-службы Кремля ТАСС.
Ситуация на Ближнем Востоке усложнилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного обстрела аэропорта в Багдаде, передает телеканал 360. Пентагон подтвердил, что генерала устранили по приказу президента США Дональда Трампа. После чего иранское руководство пообещало отомстить Америке за смерть своего лидера, пишет агентство Nation News.