Дочь убитого генерала Сулеймани предрекла США черные дни

Власти США взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Фото: unsplash

США и их союзника Израиль ждут «черные дни» из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом его дочь Зейнаб Сулеймани заявила во время похорон отца.

«Безумный Трамп, не думай, что со смертью моего отца все закончится», — цитирует ее Reuters. По словам Зейнаб, за гибель иранского генерала США ждут «черные дни».

Прощание с Касемом Сулеймани прошло в университете Тегерана утром 6 января, пишет РБК. Траурной церемонией руководит Высший руководитель Ирана Аятолла Хаменеи, на прощание также пришли президент президент страны Хасан Роухани, глава парламента Ирана и руководство вооруженных сил.

Иранский генерал погиб 2 января в результате авиаудара по аэропорту в Багдаде, напоминает RT. Пентагон официально заявил, что генерала уничтожили по приказу американского президента Дональда Трампа. Руководство Ирана пообещало принять ответные меры в отношении США. Позднее стало известно, что власти Ирана объявили об окончательном отказе от договоренностей по ядерной программе.