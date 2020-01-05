NYT: Трамп приказал убить главного союзника России на Ближнем Востоке, игнорируя данные разведки

Дональд Трамп первоначально отказался от убийства иранского генерала Фото: Официальный сайт «НАТО»

Президент США Дональд Трамп санкционировал убийство иранского генерала Касема Сулеймани, несмотря на данные разведки о стабильной обстановке на Ближнем Востоке. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники в администрации США и министерстве обороны.

По данным издания, убийство Сулеймани было представлено Трампу как самая радикальная мера в ответ на недавние действия сил Ирана в Ираке. Однако изначально президент США отказался от такого варианта и распорядился совершить авиаудары по лагерю шиитской группировки, поддерживаемой Ираном. Это повлекло за собой массовые акции у американского посольства в Багдаде. В результате Трамп решился на самый радикальный вариант, что удивило Пентагон, отмечает издание.

«Президент США проигнорировал поступившие 30 декабря разведданные, согласно которым на Ближнем Востоке ничего из ряда вон выходящего не происходило, включая разъезды Сулеймани», — пишет ТАСС, ссылаясь на NYT. По данным американской разведки, нападения на военных США не считаются неминуемыми. Власти США приписывали подготовку этих акций Сулеймани.

В обсуждении спецоперации участвовал ограниченный круг лиц. Источники издания рассказали, что госсекретарь Майкл Помпео и вице-президент Майкл Пенс были сторонникам жестких мер в отношении Ирана. NYT отмечает, что министр обороны США Марк Эспер и генерал американской армии Марк Майли отказались комментировать информацию, представленную в статье.

Сулеймани, который командовал силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана, погиб в результате авиаудара по багдадскому аэропорту вечером 2 января. Позже Пентагон официально заявил, что генерала уничтожили по приказу американского президента Дональда Трампа, напоминает агентство Nation News. После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент Хасан Роухани обещали принять жесткие ответные меры в отношении США. Сулеймани приписывают разработку военных планов Ирана, руководство специальными операциями в Ираке и Сирии, а также сотрудничество с российскими силовиками.