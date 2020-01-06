Раскрыт мотив убийства сотрудника из структуры «Роскосмоса» своим братом

Сотрудник корпорации ВНИИЭМ (структура «Роскосмоса») Сергей Хайкин и его младший брат Иван, найденные застреленными в подмосковном поселке Биокомбинат, могли поссориться из-за квартиры. Об этом сообщает
«Сергей Хайкин и его брат не поделили жилплощадь», — пишет издание. По данным источника, родственники планировали обменяться долями в квартирах, но старший брат при встрече отказался передать документы на свою недвижимость, что привело к конфликту и завершилось стрельбой.
Ранее в подмосковной квартире были обнаружены тела двух братьев и ружье с упаковкой патронов. По данным следствия, 36-летний Сергей Хайкин был застрелен своим 31-летним братом Иваном, пишет RT. Младший брат покончил с собой выстрелом в голову, сообщает агентство Nation News.