Раскрыт мотив убийства сотрудника из структуры «Роскосмоса» своим братом

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Ружье. Челябинск., ружье
Гибель двух братьев в Подмосковье объяснили ссорой из-за квартирыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудник корпорации ВНИИЭМ (структура «Роскосмоса») Сергей Хайкин и его младший брат Иван, найденные застреленными в подмосковном поселке Биокомбинат, могли поссориться из-за квартиры. Об этом сообщает Life со ссылкой на близкий к следствию источник.

«Сергей Хайкин и его брат не поделили жилплощадь», — пишет издание. По данным источника, родственники планировали обменяться долями в квартирах, но старший брат при встрече отказался передать документы на свою недвижимость, что привело к конфликту и завершилось стрельбой.

Ранее в подмосковной квартире были обнаружены тела двух братьев и ружье с упаковкой патронов. По данным следствия, 36-летний Сергей Хайкин был застрелен своим 31-летним братом Иваном, пишет RT. Младший брат покончил с собой выстрелом в голову, сообщает агентство Nation News.

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