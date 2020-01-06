Появились первые подробности гибели двух братьев в Подмосковье

По версии следствия, Сергея Хайкина застрелил младший брат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По факту гибели двух братьев, найденных с огнестрельными ранениями в квартире в поселке Биокомбинат (Московская область), возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Как уточняет пресс-служба ведомства, тело 36-летнего мужчины было обнаружено с огнестрельным ранением груди, а его 31-летний брат был застрелен в голову. По данным следствия, между родственниками произошла ссора. Младший брат взялся за ружье и выстрелил в старшего, а после покончил с собой.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли ружье, упаковку патронов и прочие вещи, необходимые для дальнейшего расследования. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало «URA.RU», тело убитого принадлежит руководителю отдела Роскосмоса Сергею Хайкину, а вторым погибшим является его младший брат Иван.

Обновлено в 18:05: Убитый Сергей Хайкин не является сотрудником Роскосмоса, сообщили в пресс-службе госкорпорации ТАСС.