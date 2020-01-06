Член федерального бюро партии «Яблоко», экс-кандидат в Мосгордуму Кирилл Гончаров заявил о том, что считает Владимира Жириновского «самым мерзким российским политиком». Такое мнение он высказал, комментируя раздачу лидером ЛДПР денег посетителям ярмарки на Красной площади.
«В российской политике нет более мерзкого персонажа, чем Жириновский. Он сознательно из года в год занимался распугиванием среднего класса от интереса жизнью государства, превратив парламентскую трибуну в черт знает что <…> Жириновский предлагал ограничить бесплатное высшее образование, опасаясь революции <…> Подобного инфернального потока у него накопилось много, но самое отвратительное в нем, это его поведение, в частности отношение к людям, как к рабам, достаточно вспомнить многочисленные оскорбления Журналистов, оппонентов, да и даже собственному окружению достается. Вот и снова отличился раздачей денег на улице, сопровождая это славами: „холопы, крепостные“. Института репутации в России нет <…>, в противном случае, Владимир Жириновский вряд ли бы занимался публичной политикой, но он пользуется данными условиями. Пока пользуется», — написал «яблочник» в своем telegram-канале.
Ранее Жириновский раздал деньги посетителям ярмарки на Красной площади, сопровождая это словами «крепостные, холопы». Раздача денег транслировалась в инстаграме политика, неоднократно баллотировавшегося на пост президента России. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — говорил Жириновский, раздавая тысячные купюры.
В комиссии Госдумы РФ по этике в ответ на просьбу прокомментировать действия Жириновского, заявили, что на работе «сейчас никого нет», и обсудить поведение лидера партии ЛДПР комиссия сможет только после 13 января.